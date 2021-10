Governador Camilo deve anunciar novo decreto estadual nesta sexta-feira, 29

O decreto estadual determina as decisões em relação aos avanços na flexibilização ou restrições de atividades presenciais em diversas áreas no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) deve divulgar nesta sexta-feira, 29, atualizações sobre as novas medidas do decreto estadual que determina avanços na flexibilização ou restrições durante o processo de retomada das atividades presenciais. As medidas que serão anunciadas devem passar a valer a partir da próxima segunda-feira, 1º.

Conforme o último anúncio feito pelo chefe do executivo estadual, no dia 15, o comitê de enfrentamento à Covid concluiu que os índices de contaminações seguem em queda em todo o estado e a imunização dos cearenses permanece avançando. "Estamos chegando a metade da população cearense completamente vacinada, o maior percentual do Nordeste (segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa), e 70% da população com a 1ª dose", informou Camilo, na ocasião.

O Estado já aplicou 11.551.050 doses da vacina contra Covid-19. Desse valor, 6.475.028 cearenses receberam a D1 e 4.716.360 receberam a D2. Além disso, 169.474 pessoas receberam a dose única e 188.123 dose de reforço.

No total foram 2.478.730 casos de Covid-19 notificados. O Estado também registra 24.492 óbitos totais por Covid-19. Em relação às últimas 24 horas, o Ceará não registrou nenhuma morte pela doença. A queda desse número é vista desde o dia 16 de maio, quando o Ceará acumulou 162 mortes em 24 horas. Os dados são do IntegraSUS, plataforma de transparência da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

