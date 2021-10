Covid: Bolsonaro diz que não se vacinará e critica imunização obrigatória

05:21 | Out. 13, 2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que não irá se vacinar contra a Covid-19. A declaração foi feita em entrevista à rádio Jovem Pan nessa terça-feira, 12.

Bolsonaro havia afirmado anteriormente que só decidira sobre receber o imunizante quando toda a população brasileira já o tivesse feito. Ao ser cobrado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele argumentou que estaria imune à doença por já ter contraído o vírus.

Sobre o assunto ONG austríaca denuncia Bolsonaro a tribunal internacional por "crimes contra a humanidade"

Arcebispo de Aparecida diz que para ser Pátria amada Brasil "não pode ser pátria armada"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A afirmação do presidente, porém, não é verdadeira. Mesmo pessoas que já tiveram Covid-19, inclusive que se vacinaram, podem ser infectadas novamente pelo vírus. A imunização auxilia, individualmente, a reduzir a gravidade da doença, e, socialmente, a reduzir a circulação do patógeno.

Outra inverdade na fala de Bolsonaro é que, ao contrário do afirmado pelo presidente, a vacinação ajuda a aumentar o número de anticorpos em pessoas que já tiveram Covid-19, mesmo recuperadas. O aumento na imunidade também pode acontecer com a combinação de vacinas, como reforço da Pfizer para pessoas que tomaram duas doses de CoronaVac.

Bolsonaro é contra passaporte de vacina

Por fim, Bolsonaro se colocou mais uma vez contra a obrigatoriedade de pessoas se imunizarem, como nas propostas de passaporte de vacina. A medida, recomendada pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) para aplicação nacional, já é usada em pelo menos 249 cidades no Brasil, inclusive capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. No Ceará, 12 cidades já exigem o comprovante de imunização, e a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) estuda tornar a apresentação obrigatória no Estado inteiro.

O objetivo do passaporte de vacina é restringir, em determinados locais, o acesso de pessoas que não comprovem ter se imunizado contra a Covid-19. O coronavírus se propaga pelo ar, e lugares com circulação de pessoas, especialmente ambientes fechados, podem potencializar a transmissão.

Deste modo, o uso do passaporte de vacinas garante que frequentadores de determinado local tanto tenham menos chance de estarem com a doença quanto, caso contraiam Covid-19, apresentem variações mais leves, devido à imunização. A medida deve ser aliada à exigência do uso de máscaras e higienização das mãos.

Mais notícias sobre a Covid-19



Sobre o assunto Covid-19: especialistas reforçam necessidade de continuar usando máscara de proteção

Taxa de positividade e médias de casos e mortes segue caindo em Fortaleza

Covid-19: 45% da população cearense completou o esquema vacinal

"Ônibus da Vacina" atuará em territórios vulneráveis de Fortaleza

Londres cometeu 'erros graves' na gestão da pandemia, diz relatório do Parlamento

Covid-19: Ceará soma 941.604 casos e 24.317 óbitos pela doença

Covid-19: Brasil tem 185 mortes e 7 mil casos nas últimas 24 horas

Tags