Fortaleza registra menor média móvel de casos da Covid-19 desde o começo da pandemia

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os números da pandemia decaem progressivamente na Capital cearense. Pela primeira vez desde o começo da crise sanitária, a média móvel de novos casos diários da infecção ficou abaixo de 10. O boletim epidemiológico semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira, 10, indica que o indicador atual é de 8,4 casos, número 59% menos do que o registrado nas duas últimas semanas (20,4 casos). A queda foi observada entre as semanas epidemiológicas 37-38 (de 12 de agosto a 23 de setembro) e 39 (de 24 a 30 de setembro).



A redução de casos reflete a baixa proporção de positividade das amostras de exames RT-PCR processadas entre os dias 24 e 30 de setembro, quando o índice ficou em 2,2%, o menor já registrado na pandemia. Na prática, isso significa que a cada 100 testes realizados na rede pública durante o período analisado, somente pouco mais de 2 apresentaram resultado positivo para a Covid-19. No relatório, a SMS destaca que a cidade atravessa uma contínua redução dos novos registros diários da infecção, que se mantém, sem oscilações, desde maio último. Desde o início da pandemia, o maior número de casos (2.236) e a maior média móvel (1.639 casos) haviam sido registrados, respectivamente, nos dias 1 e 6 de março de 2021, no pico de contaminações da segunda onda.



Acompanhando a queda nos registros de infecção, a média móvel de óbitos causados pela doença também oscilou negativamente. Nos últimos sete dias, o índice ficou em 0,3, número inferior ao registro das duas semanas anteriores (0,5). O documento destaca que a cidade vive um cenário de baixa mortalidade em decorrência da ampliação da cobertura vacinal. ”A diminuição das fatalidades é potencializada pela vacinação de um grande contingente populacional”, atribui o relatório. No acumulado de setembro, a média móvel de novas infecções na Capital fechou em 21,9 casos, a menor desde o começo da pandemia. O mês também teve o mais baixo número de mortes (30).

Faixas etárias



Na distribuição dos casos e óbitos por grupo etário e sexo, os indicadores mostram que 73% dos casos e 27% das mortes foram confirmados na população de 20 a 59 anos. Já o grupo de pessoas com 60 anos ou mais responde por 19% dos casos e 73% das mortes. Em relação ao gênero, a maioria dos óbitos decorrentes da doença envolve vítimas do sexo masculino (55%).

Distribuição territorial

Regional I

Casos: 19.023

Mortes: 1.425



Regional II

Casos: 40.392

Mortes: 1.681



Regional III

Casos: 22.263

Mortes: 1.427



Regional IV

Casos: 22.897

Mortes: 1.315



Regional V

Casos: 34.408

Mortes: 2.112



Regional VI

Casos: 38.905

Mortes: 1.729



Regional não identificada

Casos: 70.634 / Mortes: 0

Total geral de casos: 257.632

Total geral de mortes: 9.689

