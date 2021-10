Covid-19: Ceará tem 28.99% das UTIs ocupadas; ala infantil registra 53.33%

00:48 | Out. 02, 2021

Com 28,99% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas, quatro pessoas aguardam na fila de espera por um leito; oito pessoas esperam por um leito de enfermaria

O Estado tem 28,99% das suas UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19, sendo a ala infantil a que registra o maior índice, de 53,33%, enquanto a UTI para adultos tem ocupação de 26,45%. Já nas enfermarias, a média da ocupação é de 19,16%, com o maior percentual de ocupação também registrado na ala voltada ao atendimento de crianças, com 34,02%. Adultos ocupam 13,84% das enfermarias voltadas para o público. Os dados foram consolidados até 16h03min desta sexta-feira, 1º.

Um total de 12 pacientes esperam atualmente por um leito de tratamento especifico da Covid-19 no Ceará, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), colhidos até às 16h03min desta sexta, 1º. O monitoramento considera hospitais públicos e particulares.

LEIA MAIS | Rússia bate recorde de mortes em 24h por Covid-19 pelo 3º dia seguido

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Brasil registra 676 mortes e 17 mil casos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Das pessoas que estão na fila de espera, oito seguem aguardando por um leito de enfermaria e quatro por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que atende casos mais graves da doença. Ao todo, mais de 50% desses pacientes permanecem sendo atendidos em hospitais municipais.

Em levantamento feito pelo O POVO, analisando dados do IntegraSUS, foi percebido um aumento do número de internações de crianças por Covid-19 em 2021. Segundo monitoramento, embora haja alternância de leitos, o quantitativo de crianças em UTIs tem sido maior este ano em comparação a 2020.

Ceará já acumula 940.756 casos confirmados da Covid-19 e 24.233 mortes em decorrência da doença. Os dados são do IntegraSUS e foram consolidados às 09h07min horas desta sexta-feira, 1º. Ao todo, o estado tem 815.531 mil pessoas já recuperadas da doença.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags