Prefeito de Nova Iorque marca Bolsonaro em postagem que informa pontos de vacinação

O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, marcou ontem, 20, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um tuíte junto com um link para o site que rastreia todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 na Cidade. Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, é o único dos 19 chefes de Estado do G20 (grupo das maiores economias do mundo, mais a União Europeia) que ainda não foi vacinado.

A menção que de Blasio fez a Bolsonaro foi uma resposta a uma matéria do site de notícias norte-americano The Daily Beast, que falava sobre o fato do presidente brasileiro ter saído para comer pizza nas ruas de NY sem estar imunizado. “O presidente de extrema-direita não vacinado do Brasil, Jair Bolsonaro, foi fotografado mordiscando uma fatia de pizza em uma rua da cidade de Nova Iorque, onde os clientes internos já devem ter tomado pelo menos uma dose de Covid-19”, disse o site.

Em outro momento, o prefeito de Nova Iorque já havia falado sobre a importância de todos os líderes presentes na ONU estarem vacinados contra a Covid-19, dizendo que os que se recusam a fazer isso não deveriam participar da cerimônia.

O presidente brasileiro chegou à Nova Iorque ontem junto com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e uma delegação de outras autoridades que inclui os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Gilson Machado (Turismo) e Augusto Heleno (Secretaria-Geral); e teve que driblar um protesto na entrada do hotel em que está hospedado.

Dentre as respostas ao tuíte de de Blasio, está a do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), adversário político de Bolsonaro, que comentou em inglês: "Senhor prefeito, nossos cumprimentos. Esperamos que você nos perdoe. Bolsonaro não representa o povo brasileiro!".



Mr. Mayor, our greetings. We hope you forgive us. Bolsonaro does not represent the Brazilian people! https://t.co/u8aH7znMeT — Randolfe Rodrigues

