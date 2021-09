Ceará tem 28% das UTIs adulto ocupadas por pacientes com Covid-19

O Ceará registra ocupação de 28,34% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto voltadas para atendimento pacientes com Covid-19, conforme dados divulgados no IntegraSUS, ferramenta da Secretaria da Saúde (Sesa), colhidos até às 20h03min desta terça-feira, 21. Monitoramento considera hospitais públicos e particulares do Estado.

A média geral de ocupação das UTIs, voltadas para atender casos mais graves da doença, é de 33,61%, sendo a ala infantil a que registra a maior ocupação, com índice de 69,39%. UTIs voltadas para pacientes neonatais apresenta índice de internação zero. De acordo com sistema, até o período analisado, não havia leitos ativos na ala gestante.

Nas enfermarias do Ceará, a média geral de ocupação está em 19,46%. Em números gerais, a parte do equipamento que aparece mais ocupada é também a voltada para o tratamento de crianças, apresentando percentual de 50,26%. Enfermaria adulta está ocupada em 9,46%, Leitos neonatais e de gestantes não apresentam internações.

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), equipamento referência no tratamento da Covid-19 no Ceará, 15 dos 29 leitos de UTI adulto ativos estão ocupados. Já na parte da enfermaria adulto do equipamento, 27 leitos estão em funcionamento. Desses, seis permanecem ocupados.

Segundo dados colhidos até às 18h31min de hoje, 15 pessoas no Ceará aguardam na fila de espera por leitos de tratamento específico da Covid-19. Dos pacientes, 12 esperam pela transferência a enfermarias, e outras três aguardam para serem levadas a uma UTI.

