Infectologista comenta nota do Ministério da Saúde de suspender vacinação em adolescentes

De acordo com o médico infectologista Érico Arruda, vacinar um maior número possível da população garante a diminuição da transmissão do vírus e das chances das variantes surgirem em gurpos não vacinados

Com a recomendação do Ministério da Saúde por meio de nota técnica nessa quarta-feira, 15, sobre suspender a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes sem comorbidades, dúvidas sobre a segurança da decisão foram levantadas. De acordo com o médico infectologista Érico Arruda, apenas uma dose do imunizante não garante proteção, sendo necessário o esquema de vacinação completo.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN nessa sexta-feira, 17, o médico esclareceu que o real intuito da vacinação não é garantir que a pessoa não seja contaminada pelo vírus, mas tornar os sintomas mais leves em caso de contaminação. “Uma dose não tem proteção absoluta. Na verdade, nenhuma vacina tem proteção absoluta contra qualquer doença. É claro que têm vacinas com maior índice de proteção e outras com menor, mas em relação à Covid-19, uma dose de vacina, que precisam de duas doses, não tem uma proteção garantida”, explica.



Sobre a recomendação, entre os motivos apontados pelo Ministério da Saúde está que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomendaria a imunização de criança e adolescente, com ou sem comorbidades. A página oficial da OMS ressalta que crianças e adolescentes tendem a ter a doença mais branda em comparação com adultos, a menos que tenham comorbidades. O texto afirma que a vacinação da faixa é "menos urgente do que pessoas mais velhas, com condições crônicas de saúde e profissionais de saúde".

Em contrapartida, o Dr. Érico explica que a vacinação de toda a população garante uma prevenção maior não somente contra a Covid-19, mas contra as demais variantes que estão sendo detectadas. "A gente precisa se preocupar com a Covid-19 e todas as variantes que possam estar surgindo [...] E a melhor medida a fazer é, de fato, vacinar um maior contingente possível da população com segurança para diminuir a transmissão do vírus e diminuir as chances dessas variantes surgirem em grupos populacionais que não estão vacinados", pontua.

Outra preocupação do infectologista é sobre a quantidade de pessoas que deixam de se vacinar no intuito de escolher o fabricante da vacina. Segundo ele, recusar um determinado imunizante tira a oportunidade de países pobres terem sua população vacinada minimamente, para se proteger ou para diminuir as chances de novas variantes que virão, se eles não forem vacinados.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 07.09.2021: Fila para Vacinação de adolescentes de 12 e 13 anos no Centro de Eventos. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Vacinação de adolescentes no Ceará

No Ceará, a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades continua. A Secretaria da Saúde (Sesa) anunciou medida por meio de nota nessa quinta-feira, 16, na qual a pasta defende que a imunização do grupo é essencial para diminuir a circulação do coronavírus. A decisão foi tomada após reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-CE), realizada na tarde dessa quinta. 16.

O Ceará já vacinou 196.835 adolescentes, sem registros de eventos adversos pós-vacinação (EAPVs) graves.

