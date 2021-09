Ceará recebe 47.970 doses da vacina Pfizer; lote será usado para aplicação da D1

O Ceará recebeu, no inicio da tarde desta quarta-feira, 15, um carregamento contendo 47.970 doses de vacinas da Pfizer, contra Covid-19. Segundo informações publicadas pelo governador Camilo Santana (PT), em suas redes sociais, o lote será utilizado para aplicação da primeira dose (D1) do imunizante.



Recebemos hoje mais 47.970 doses de vacinas da Pfizer, que serão utilizadas para D1. Seguimos no aguardo de confirmação, por parte do Ministério da Saúde, da chegada de novo lote de AstraZeneca p/ esta semana. Só com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia pic.twitter.com/HmUZIVTJMD