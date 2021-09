Sesa pede que solicitações para eventos-teste sejam enviadas até 20 de setembro

Dentre as exigências, as propostas devem contemplar número previsto de pessoas e declaração de monitoramento pós-evento

O protocolo atualizado para organização de dez eventos-teste foi divulgado nesta quinta-feira, 9, pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Com modalidades diferentes a serem realizadas durante dez dias no Estado, os proponentes devem enviar o pedido e o respectivo protocolo para o endereço de e-mail [email protected] a partir desta sexta-feira, 10, até o próximo dia 20 de setembro.



Dentre as exigências, as propostas de solicitação devem conter o número de pessoas previstas nos eventos-teste (incluindo participantes, colaboradores e convidados), declaração do município onde a cerimônia será realizada (com anuência de aceitação de monitoramento pós-evento) e plano operacional de como o público será acompanhado e da equipe organizadora (contendo nomes completos, datas de nascimento, CPF e número de contato).

As diretrizes para o consumo de alimentos, transporte e serviços de apoio e manutenção durante os eventos também constam no documento de eventos sociais, além do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A aferição de temperatura deixou de ser obrigatória na entrada de pessoas em estabelecimentos, de acordo com a atualização do protocolo geral feita pela Sesa nessa segunda-feira, 6.

Ainda, a ampliação de capacidade nos eventos também passou por mudanças: de 100 para 150 pessoas em ambientes fechados e de 200 para 300 pessoas em áreas ao ar livre. Conforme a Sesa, "as alterações no protocolo ficam condicionadas às medidas definidas nos decretos estaduais". O conteúdo contempla orientações aos estabelecimentos como:

- Comunicação e notificação de casos;

- Cuidados para evitar qualquer tipo de aglomeração;

- Preferência para rotinas home office e reuniões virtuais;

- Testagem de colaboradores;

- Uso de EPIs;

- Rotinas de higienização em superfícies e objetos;

- Estrutura para limpeza das mãos;

- Campanhas de incentivo à vacinação;

- Obrigatoriedade do uso de recipientes individuais para consumo de água, dentre outras.

