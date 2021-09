Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para esta segunda (06/09)

Número de participantes em eventos sociais será ampliado no Ceará a partir desta segunda-feira, 6. Poderão participar 300 pessoas em ambientes abertos e 150 em espaços fechados, desde que observado o “dimensionamento dos espaços”. O mesmo número também é válido para reuniões de trabalho, desde que não se realize celebração ou festividade. A medida foi publicada em decreto na edição deste sábado no Diário Oficial do Estado (DOE).

>> Leia a íntegra do decreto: Clique aqui para baixar o PDF.

Anteriormente, a determinação da gestão estadual era de 200 pessoas em ambientes fechados e 100 em ambientes abertos. No caso dos eventos sociais, podem ser realizados eventos em buffets, restaurantes, hotéis e barracas de praia, com obrigatoriedade do cumprimento do protocolo definido pela gestão estadual. Entre as restrições, só é permitido o ingresso de pessoas já vacinadas com as duas doses ou com comprovação de testagem negativa no prazo máximo de 48 horas antes do evento.

O Ceará segue ainda realizando eventos-testes, onde as pessoas são testadas previamente e acompanhadas pela administração estadual por 14 dias após a ocasião. Nos dias 17 e 18 deste mês, por exemplo, será realizado o primeiro evento-teste de música no Ceará após a reabertura do Estado — a 22ª edição do Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, município localizado a 99,5 km de Fortaleza que conta com 100% da população adulta imunizada.

Nesta sexta-feira, o governador Camilo Santana (PT) anunciou também que o novo decreto estenderia o horário de comércio de rua das 8 às 22 horas e academias das 5h30min às 22h30min. Em razão da introdução da Delta foram decididas pequenas modificações, que constam na publicação deste sábado.



Tags