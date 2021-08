Em dois meses, Casa de Cuidados atendeu 105 pacientes para reabilitação pós-Covid e outras doenças

Atualmente, 79 pacientes estão recebendo atendimento no espaço, estruturado no Hotel Recanto Uirapuru. Foco é a desospitalização e reabilitação de pacientes afetados pela Covid-19 e outras enfermidades

Ao longo de dois meses de funcionamento, a Casa de Cuidados do Ceará (CCC), unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) recebeu 105 pacientes. Atualmente, 79 pessoas estão recebendo atendimento no espaço, estruturada no Hotel Recanto Uirapuru, em Fortaleza. O equipamento foi inaugurado para atuar, inicialmente, na reabilitação de pacientes afetados pela Covid-19, mas já passou a atender também casos de desospitalização para reabilitação de sequelas de outros diagnósticos, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), trauma e cuidados paliativos.

O local oferta reabilitação humanizada e multidisciplinar aos pacientes em recuperação após alta hospitalar, assim como possibilita a desospitalização de pacientes em cuidados prolongados para reabilitação e/ou adaptação. No período de 24 de junho a 24 de agosto, a Casa de Cuidados recebeu 143 solicitações de encaminhamentos de pacientes de outras unidades de saúde para o equipamento.

São disponibilizados 130 leitos ao todo. O tempo de permanência depende do quadro e evolução de cada paciente. Para ser admitido, paciente precisa se enquadrar nos critérios de inclusão.

De acordo com a diretora da Casa, Ursula Wille Campos, para ser transferido para a unidade, o paciente deve estar com estado de saúde considerado estável e ter alta hospitalar comprovada pela equipe responsável. São pacientes que não necessitam permanecer no hospital, porém ainda precisam de cuidados específicos por algum motivo.

Dentre os benefícios apontados, estão a "otimização dos leitos hospitalares, diminuição dos riscos de infecção, humanização no atendimento, assistência a familiares, além da promoção de transição do paciente para o domicílio e prevenção de novas hospitalizações".

O espaço é acessível e também conta com área verde. É permitido que os pacientes tenham a companhia de um familiar durante a permanência no local para a reabilitação.

Critérios de inclusão de pacientes para a Casa de Cuidados:

- Apresentar estabilidade clínica, sem necessidade de exames especializados e/ou avaliação médica diária;

- Estar em condição de alta hospitalar;

- Não ter sinais de infecção aguda com instabilidade;

- Não estar fazendo uso de medicamentos intravenosos (exceto em caso de terapia antimicrobiana por tempo determinado);

- Haver necessidade de cuidados paliativos com aprovação da família;

- Existência de sintomas controlados;

- Não ter condições clínicas ou sociais para o tratamento pelo Serviço de Assistência Domiciliar (SAD);

- Necessitar de cuidados especiais com supervisão da equipe.

