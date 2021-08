Hospital Geral Padre Cícero segue sem internações por Covid-19 há duas semanas

Em Juazeiro do Norte, o Hospital Geral Padre Cícero, do Sistema Hapvida, completou duas semanas sem internações por Covid-19. Após passar pelo período mais crítico da pandemia nos meses de maio e junho, com maiores índices de ocupação, o diretor administrativo da unidade, Gilberto Mendonça Filho, explicou em entrevista à Rádio CBN Cariri que acredita que os números positivos são resultado da crescente imunização da população no município.



"Eu acredito muito que a gente está vivendo um novo momento. Existe uma crescente imunização das pessoas, contribuindo para a diminuição de casos. Existe também uma mudança de hábitos, como o de higienizar as mãos. Nós somos o transporte desse vírus, e com essa conscientização da população, isso faz com que não o levemos para casa ou para o amigo, conseguindo controle", comemora o diretor.

A unidade conta com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo cinco para adultos e cinco para neopediatria. Para casos de internações, o hospital conta com 20 leitos, mas a partir do próximo mês, de acordo com Gilberto, a capacidade vai aumentar após passar por uma reestruturação, ganhando 18 leitos a mais.



Durante o período mais crítico da pandemia, a unidade precisou contar com recursos de outras unidades. "Como o Hapvida é uma companhia que está em todas as regiões do Brasil, a gente tem essa facilidade de se ajudar por meio dos hospitais da rede", explico o diretor em entrevista ao jornalista Farias Júnior.

Apesar do resultado positivo, Gilberto reforça que os cuidados não podem ser deixados de lado, tendo em vista que a pandemia ainda não acabou. "Sobre a higienização das mãos, temos indicadores que apontam que faz uma grande diferença. Também o uso da máscara de forma contínua em ambientes com outras pessoas para que possamos continuar nessa linha descrescente de letalidade", finaliza.

