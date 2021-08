Com início do semestre, Israel propõe vacinação anticovid nas escolas

Durou apenas uma semana a liberação da volta do público aos estádios de Belo Horizonte (MG). Definidos como eventos-testes, os duelos de Atlético-MG diante do River Plate, pela Copa Libertaodres, e do Cruzeiro-MG contra o Confiança-SE, na Série B do Campeonato Brasileiro, apresentaram descumprimento das normais de combate à pandemia de Covid-19 e obrigaram a Prefeitura a proibir novamente as partidas com torcedores.

A definição será publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e pode fazer a diretoria do Atlético-MG escolher o estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), como palco do jogo com o Palmeiras-SP pela semifinal da Libertadores. A praça já recebeu dois jogos com público do Flamengo pela competição e deve ainda receber a semifinal do clube carioca contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Galo embolsou quase R$ 2 milhões contra os argentinos e quer repetir a dose.

"Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas", traz parte do documento da Prefeitura de Belo Horizonte que vai explicar a nova proibição de público. O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, já tinha amplamente criticado as aglomerações na partida do Atlético-MG, clube do qual já foi presidente.

A Prefeitura havia liberado a presença do público nas arquibancadas de Belo Horizonte, limitada a 30% da capacidade dos estádios, desde que fossem seguidos protocolos sanitários. Mas bastou um jogo de cada clube para ver que não seriam cumpridas as exigências.

“A gente tenta ajudar. Não passou no teste, não vai acontecer de novo, se for nesse molde. Podemos aprimorar, apurar. Mas o que me entristeceu foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, que o prefeito faz parte da irresponsabilidade, porque o prefeito, burro que é, aceitou que eles iam cumprir o compromisso que tinham com a prefeitura”, criticou Kalil, ao Bom Dia Minas, após o primeiro dos jogos.

Além de aglomeração e confusão fora do Mineirão, no jogo da Libertadores muitos torcedores foram flagrados sem máscaras. Acima de mil, de acordo com conta do Comitê de Enfrentamento. Dentro do estádio, os torcedores ainda descumpriram a ordem de manter distanciamento ao se "juntarem" atrás de um dos gols.

Torcedores ainda tinham de apresentar documentação mostrando que não estavam contaminados pela Covid-19, além de portar comprovante de vacinação. Muitos não tinham e acabaram "forçando" a entrada no Mineirão. A confusão foi grande e o controle de acesso acabou não dando conta.

O exemplo frustrado em Belo Horizonte serve como guia para outras cidades. Representantes de Ceará e Fortaleza estiveram no Mineirão para avaliar a logística da partida em preparação para o retorno do público ao Castelão. A ideia era observar a parte operacional para cumprimento dos protocolos sanitários, com o intuito de adquirir experiência e reproduzir a execução.

Apesar dos erros na capital mineira, eles avaliam que o maior estádio de Fortaleza oferece condições melhores. "A Arena (Castelão) acaba tendo um benefício gigante porque tem uma esplanada que nos favorece demais. Operacionalmente, vai nos ajudar demais para diluir esse público por várias entradas", resumiu o diretor de promoções e atividades sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro.

