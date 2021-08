Pernambuco confirma circulação da variante Delta

A eliminação do São Paulo diante do Palmeiras na Libertadores foi a convidativa ocasião que alguns “torcedores” esperavam para comentar que o clube precisa focar apenas no futebol masculino, abolindo categorias femininas, basquete e qualquer outra modalidade que venha a usar a camisa tricolor. Nas redes sociais, a ideia foi aplaudida por alguns, mas, claro, também foi respondida com maior grau de sensatez por outros.



O basquete são-paulino ganhou destaque na última semana pela contratação de Bruno Caboclo, que deve ser, por nome, o maior jogador da próxima edição do NBB. O ala já estreou no Campeonato Paulista no último sábado e ajudou o Tricolor a superar o rival Corinthians. O futebol feminino também foi notícia. A transmissão da vitória sobre o Inter pelas quartas de final do Brasileirão A1 registrou a maior audiência do horário entre os canais por assinatura. Vale lembrar também que, por recomendação da Conmebol, sem a existência do time feminino o São Paulo não poderia nem disputar a Libertadores. Mas, para alguns torcedores, atletas das demais modalidades, além de alcançar sucesso nas respectivas competições, precisam ajudar os atacantes do masculino a calibrar o pé e evitar que percam gols como o que Pablo perdeu no segundo tempo.



Nas redes sociais, é comum ver a manifestação de várias personalidades ao torcer. Pensando no “acolhimento” dos esportes olímpicos durante uma má fase do futebol masculino, existem dois tipos opostos e igualmente tóxicos de torcedor: o já citado anteriormente, que acredita que as demais modalidades prejudicam o futebol masculino, absoluta prioridade e detentor de todos os recursos; e o torcedor que decreta "agora, eu só torço para o basquete”, “agora, eu só torço para o futebol feminino”, e assim por diante.



O segundo tipo, apesar de ser um “meme”, é prejudicial porque “espera” o futebol masculino decepcionar para acompanhar as demais modalidades. Infelizmente, o recurso desses outros esportes ainda depende muito do desempenho do masculino principal, já que é ele que determina o orçamento do clube. Então, "esperar" futebol de homens não dar resultado para acompanhar outras modalidades pode fazer com que elas nem existam mais.



O primeiro tipo é prejudicial, obviamente, porque joga a culpa de uma possível falta de recurso do futebol masculino nos demais esportes, quando, muitas vezes, acontece o oposto — sem falar que a folha salarial de um ano inteiro de projeto ainda pode ficar bem distante do valor mensal gasto com os astros do futebol masculino. É fácil achar casos recentes e isso só pensando no basquete, fora os demais casos de negligência com o esporte feminino. Um “bom péssimo” exemplo é o Botafogo. Em 2019, o time botafoguense, comandado por Léo Figueiró, foi campeão sul-americano superando o Corinthians em uma final marcante e brigava por mando de quadra nos playoffs quando a temporada foi encerrada por causa da pandemia. O time de futebol acabava de ser rebaixado para a Série B. Com uma má gestão e um desmonte visível dos esportes olímpicos do clube, o time de basquete foi “extinto” e perdeu suas principais peças, embora tenha tentado voltar à ativa na temporada seguinte.



Muito se fala que a prioridade deve ser o futebol masculino porque é o que dá lucro. Em um ambiente ainda hostil às demais modalidades, o primeiro objetivo é conseguir se sustentar por conta própria, quando nem mesmo as vitórias são garantia de manutenção do projeto.



