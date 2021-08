Brasil registra 1.064 mortes e 41.714 casos nas Ãºltimas 24 horas

Seja pela conduta de chefes de Estado ou pela reação das pessoas a medidas como a do passe de vacina, alguns países convivem com reações contrárias ao processo de imunização

Brasil

Foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS Ema foge de Bolsonaro após presidente mostrar caixa de cloroquina

O cenário no Brasil é de ampla maioria favorável às vacinas entre a população. Mas esse ambiente poderia estar mais pacificado se houvesse, por parte do Governo Federal, maior estímulo à imunização. No País, apoiadores do presidente são resistentes à vacinação, além de não contestarem e até reproduzirem as falas negacionistas dele. Duas frases de Jair Bolsonaro resumem sua prática em relação à imunização:

“Eu não posso falar como cidadão uma coisa e como presidente outra. Mas como eu nunca fugi da verdade, eu te digo: eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu. E ponto final.", disse Bolsonaro em 15 de dezembro de 2020.

"Na Pfizer, está bem claro no contrato: 'nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral'. Se vocês virarem um jacaré, é problema de vocês", emendou dois dias depois.

França

Ocorrem protestos no país contra o chamado passaporte sanitário, ou passaporte de vacina, um atestado oficial de que a pessoa tomou duas doses, se recuperou do vírus nos últimos seis meses ou fez um teste PCR com resultado negativo nas últimas 48 horas.

Membros de movimentos antivax pertencentes a diversos matizes ideológicos foram às ruas nos últimos quatro fins de semana em vários pontos da França contra as medidas que entraram em vigor no último dia 9. Tais grupos pertencem tanto a uma direita ligada a valores nacionalistas como a uma esquerda mais associada a ideais anarquistas.

Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Um manifestante segura cartazes com os dizeres 'Não ao passe de saúde' e 'Vacina: fique longe de nossas crianças' em frente às forças de choque durante uma manifestação, parte de um dia nacional de protesto contra o passe de saúde obrigatório Covid-19 para acessar a maioria dos o espaço público, perto da Pont de Neuilly, no subúrbio de Neuilly-sur-Seine, no oeste de Paris, em 7 de agosto de 2021.

Itália

O populista Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Lega Nord, defendeu protestos no país contra o passaporte de vacinas, ainda que apoie o governo de Mario Draghi. Ele acusou o premiê de excluir 30 milhões de italianos da vida social normal. Embora em menores dimensões que os da França, protestos em grandes cidades como Roma e Milão mobilizaram um contingente significativo de grupos antivax.

Foto: Alberto PIZZOLI/AFP) Líder da extrema-direita italiana Matteo Salvini

O que é o passaporte vacinal

Os certificados sanitários, ou "passe verde", são documentos emitidos pelas autoridades de um país que atestam que o portador foi vacinado. Fica a cargo de cada país definir as regras e requisitos para o portador desse documento circular entre territórios ou em espaços específicos. Movimentos antivax são contrários à existência ou obrigatoriedade de ter o passaporte vacinal

MENTIRAS CONTRA A VACINAÇÃO

Vacina com chip

O imunologista Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), disse, em entrevista à Agência Brasil, que não há qualquer componente magnético nas vacinas. “Todas as vacinas disponíveis no mundo, e as quatro disponíveis aqui no Brasil, têm em comum a alta segurança. São vacinas extremamente seguras, não relacionadas a efeitos colaterais graves. Todas têm uma excelente eficácia na prevenção das formas graves da Covid-19.”

CoronaVac não é utilizada na China

O imunizante elaborado pelo laboratório chinês Sinovac e produzido em parceria com o Instituto Butantan (SP) já recebeu autorização emergencial e está sendo usado na China em grupos de risco. Igualmente com o imunizante da Sinopharm.

Alteração do código genético e redução da população mundial

Vacinas não possuem capacidade de alterar o código genético, pois a única maneira de que isso ocorra é por meio da entrada de algum corpo estranho no DNA. Isso não acontece. Tampouco há algum plano em marcha para redução da população mundial, pois seria inviável conceber que todos os povos, em maior ou menor escala, sofressem ao mesmo tempo sem que o plano fosse descoberto

