Pesquisa cearense aponta neutralidade emocional no Twitter apÃ³s primeiros casos de Covid no Brasil

As redes sociais têm uma característica marcante de funcionar como um “diário virtual”, em que as pessoas expressam o que estão pensando e dividem seus sentimentos com várias outras. A partir disso, pesquisadores de uma universidade cearense analisaram mais de 1,2 milhão de tweets para tentar compreender o que se passava com brasileiros durante os primeiros meses do ano passado, quando foram registrados o primeiro caso e a primeira morte em decorrência da pandemia de Covid-19. Emoções mais neutras dominaram a plataforma logo após os primeiros casos e mortes no Brasil.

O artigo produzido a partir dos dados, selecionado para o XLI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2021), explorou as tendências de sentimentos negativos, positivos e neutros dos usuários. Um fenômeno observado, por exemplo, foi a recorrência de certas palavras em parcela significativa das publicações. O termo “Bolsonaro”, referindo-se ao atual presidente do País, é o primeiro em aparições tanto dos tweets positivos como negativos após o registro da primeira morte por Covid-19.

O professor e integrante do estudo Luciano Gallegos, pesquisador chefe da Universidade de Fortaleza (Unifor) e membro do Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (LCDIA), ressaltou que as emoções identificadas passaram a ser mais neutras, sem sensações mais intensas, após o acontecimento de alguns marcos da pandemia. Após a primeira morte por Covid-19, no dia 17 de março, essa neutralidade passou a predominar até o fim do período de análise dos pesquisadores, no início de maio.

A tendência é explicada pelo fenômeno conhecido como adaptação hedônica, conforme detalha o professor. O termo é usado para explicar o movimento das pessoas em regressarem rapidamente para um nível estável de felicidade, ainda que se identifique a ocorrência de importantes acontecimentos negativos ou positivos. Ocorrências de entidades organizadas em duas colunas: tweets com maiores pontuações negativas (esquerda, em vermelho), e tweets com maiores pontuações positivas (direita, em azul) (Foto: Reprodução)

Para analisar os textos de cada tweet, os pesquisadores usaram um algoritmo para medir os sentimentos, com dados coletados em 86 cidades brasileiras. Para determinar a intensidade das emoções, foi empregada uma escala que varia entre - 1 (sentimentos negativos) e + 1 (sentimentos positivos). Quando o valor se aproxima de zero, indica neutralidade.

Com os resultados, a intenção dos estudiosos é incentivar governantes e gestores em novas iniciativas de políticas públicas para amparar a população em períodos de maiores oscilações de sentimentos. “Identificar tendências permite com que você tenha uma visão do que está acontecendo. Um gestor público consegue extrair momentos para fazer uma campanha pública, por exemplo. Existem países, como a Inglaterra, onde os dados também são usados para caracterização de pobreza e o planejamento de cidades melhores”, pondera Gallegos.

Redes sociais deveriam criar mecanismos para controlar tendências, argumenta pesquisador

Para Luciano Gallegos, o controle do conteúdo publicado na internet e nas redes sociais pode ser um assunto controverso. Ele defende que, apesar de a internet ter surgido como um espaço livre, a dinâmica das redes sociais exige que alguns filtros sejam criados. "Dá para utilizar de inteligência artificial, estabelecer algoritmos para criar um filtro. Mesmo sabendo que pode passar alguma coisa, é melhor do que não existir nada", explicou.



Algumas dessas ferramentas, inclusive, já foram criadas e estão em funcionamento. Gallegos lembrou do caso desta terça-feira, quando o Instagram tirou do ar o cartaz do novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, "Madres Paralelas", que mostra um mamilo derramando uma gota de leite. A rede social é frequentemente acusada de exagerar na remoção automática de imagens, no âmbito de sua política contra conteúdo pornográfico.

Ele ainda citou outras iniciativas que tentam regular o tráfego de dados e postagens da internet, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). "O que precisamos ter em mente é que as redes sociais são monopólios, nas mãos de poucos empresários. Isso faz com que o controle seja extremamente difícil, fazendo com que as adaptações se adequem apenas para o que seja interessante para eles", argumenta.

