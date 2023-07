Dia 2 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Mais três jogos agitaram a madrugada desta sexta-feira, 21, o segundo dia de disputas da Copa do Mundo Feminina, que tem como sede a Austrália e a Nova Zelândia. Suíça e Espanha confirmaram o favoritismo e estrearam com vitória, enquanto Nigéria e Canadá ficaram no empate no primeiro jogo.

Para encerrar de vez os jogos de hoje, Estados Unidos e Vietnã, seleções do grupo E, entram em campo nesta noite, às 22 horas, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. O confronto ainda é válido pela primeira rodada.

+Veja o resumo do dia 1 da Copa do Mundo Feminina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Craques da Copa do Mundo Feminina: quem são as melhores jogadoras?

Conheça Oceaunz, a bola oficial da Copa Feminina de 2023

Conheça quem é Tazuni, a mascote oficial da Copa Feminina de 2023

Nigéria 0 x 0 Canadá

No confronto que encerrou a primeira rodada do grupo B, o placar permaneceu zerado até o final. Apesar das inúmeras oportunidades de gols para ambos os lados, Nigéria e Canadá empataram em 0 a 0 no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

O time canadense, considerado favorito no confronto, ditou a maior parte das ações da partida e finalizou 15 vezes. A equipe comandada por Beverly Priestman ainda desperdiçou uma penalidade com Sinclair. A goleira Nnadozie defendeu a penalidade e foi eleita a melhor da partida. O público presente foi de 21.410 pessoas.

Jogo entre Nigéria e Canadá, seleções do grupo B da Copa do Mundo Feminina Crédito: WILLIAM WEST/AFP

Filipinas 0 x 2Suíça

Favorita no confronto, a Suíça dominou a partida, confirmou as expectativas do público e venceu as Filipinas sem maiores dificuldades no duelo válido pelo grupo A, pelo placar de 2 a 0, no estádio Dunedin, na Nova Zelândia. Os gols da seleção europeia foram marcados por Bachmann, de pênalti, e Piubel, na segunda etapa.

Filipinas ainda deu um susto nas adversárias quando abriu o placar aos 16 minutos, com Guillou, mas o lance foi anulado por posição irregular da atacante. Vale destacar que esta é a primeira participação em Copas do Mundo do time asiático.

Imagens do confronto entre Filipinas e Suíça, do grupo A, pela Copa do Mundo Feminina Crédito: Sanka Vidanagama/AFP

Espanha 3 x 0 Costa Rica

Postulante ao título da competição, a Espanha venceu com facilidade a Costa Rica no confronto que abriu as disputas do grupo C. As espanholas venceram por 3 a 0, mas o placar poderia ter sido maior não fosse a boa atuação da goleira Solera, que defendeu um pênalti. Foram 46 finalizações (recorde em Copas femininas) realizadas pelas europeias durante toda a partida.

O resultado final foi construído ainda no primeiro tempo, em um intervalo de apenas seis minutos. Valeria del Campo abriu o placar aos 21’ e Esther González, por volta dos 27’, sacramentou a vitória. Neste meio termo, Aitana Bonmatí também balançou as redes.

Registro do confronto entre Espanha e Costa Rica, pelo grupo C da Copa do Mundo Feminina Crédito: Marty MELVILLE/AFP