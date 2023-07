Copa do Mundo Feminina: por que a Austrália joga de verde e amarelo?

As cores da bandeira do país da oceania são branco, azul e vermelho, mas o time adotou verde e amarelo em seu uniforme desde de 1984; descubra o porquê

A seleção australiana é uma das nações que está participando da Copa do Mundo Feminina 2023. Um fato que gera curiosidade no público é que, apesar das cores da bandeira da Austrália serem vermelho, branco e azul, o uniforme do time é verde e amarelo. Mas qual a razão disso?

O país da Oceania adotou o verde e o amarelo como uma forma de homenagear a árvore acácia, que é vista como um símbolo da nação. Além disso, o time também usa dourado que, juntamente com as outras cores, representa as praias, a riqueza mineral, as florestas e o ouro da Austrália.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONHEÇA as maiores artilheiras da história



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As cores escolhidas pela a nação têm uma forte conexão ambiental e são atribuídas aos esportes típicos do país desde o século 19. Porém, foi só em 1984 que o Governador-Geral Ninian M. Stephen proclamou o verde e o dourado como as cores nacionais da Austrália.

Copa do Mundo Feminina: quando vai ser e horários dos jogos da Austrália na fase de grupos

O time australiano faz parte do Grupo B e já teve sua primeira vitória no jogo de estreia. A Austrália enfrentou a Irlanda e venceu por 1 a 0, no estádio Olímpico de Sydney.

Confira quando vai ser e os outros horários dos jogos da Austrália na fase de grupos.

2° rodada: 27 de julho, quinta-feira, 7h (horário de Brasília)

Austrália X Nigéria

3° rodada: 31 de julho, segunda-feira, 7h (horário de Brasília)

Canadá X Austrália