Copa do Mundo Feminina 2023: quem já ganhou? Conheça seleções campeãs

A Copa do Mundo Feminina 2023 conta com 32 seleções disputando o torneio, divididas em 8 grupos, com 4 seleções em cada um. Essa é a maior edição do evento, pois a última edição, disputada em 2019, tinha apenas 24 seleções.

E somente quatro países já levantaram a taça da Copa do Mundo Feminina; saiba quais são as seleções campeãs.

Copa do Mundo Feminina 2023: quem já ganhou?



Quem já ganhou a Copa do Mundo Feminina: Estados Unidos

As estadunidenses são as grandes campeãs da Copa do Mundo e ficaram em primeiro lugar quatro vezes, ou seja, em metade das 8 edições que já aconteceram.

Eles venceram a primeira edição, em 1991, na China. Na ocasião, as norte-americanas derrotaram as noruegueses por 2x1.

Na copa de 1999, disputada em casa, o time de futebol feminino conquistou o bi-campeonato derrotando a China nos pênaltis, por 5x4.

Em 2015 e 2019, eles conquistaram o tri e tetracampeonato. No Canadá, em 2015, ganharam do Japão por 5x2. Na França, em 2019, derrotou a seleção da Holanda por 2x0.

Quem já ganhou a Copa do Mundo Feminina: Noruega

O time de futebol feminino da Noruega venceu a copa de 1995, na Suécia. Na ocasião, as jogadoras da Noruega derrotaram a Alemanha por 2x0.

Quem já ganhou a Copa do Mundo Feminina: Alemanha

A Alemanha é bi-campeã mundial, e levantou a taça em 2003 e 2007, quando o evento foi realizado nos Estados Unidos e na China, respectivamente.

Em 2003, a Alemanha venceu a Suécia com um gol na prorrogação, depois que o jogo terminou em 1x1 no tempo normal. Assim, o resultado foi Alemanha 2x1 Suécia.

Em 2007, na China, a Alemanha dominou o Brasil por 2x0 e conquistou o bicampeonato.

Quem já ganhou a Copa do Mundo Feminina: Japão

O Japão conquistou o título na Alemanha, em 2011. Nessa edição, as japonesas derrotaram os Estados Unidos, nos pênaltis, por 3x1.

Copa do Mundo Feminina 2023: Jogos do Brasil

Na Copa do Mundo Feminina 2023, o time do Brasil entra em campo três vezes, na fase de grupos. O primeiro jogo será na segunda-feira, dia 24 de julho, às 8h (horário de Brasília).

Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a França, no dia 29 de julho, às 7h (horário de Brasília).

E na terceira rodada, ele enfrenta a Jamaica, no dia 2 de agosto, às 7h (horário de Brasília).