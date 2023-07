Com arbitragem brasileira, Austrália estreia com vitória sobre a Irlanda na Copa feminina

As australianas estrearam com o pé direito ao vencerem as irlandesas por 1 a 0 com gol de Stephanie Catley. O duelo ainda contou com arbitragem brasileira

Em compromisso válido pela rodada de abertura da Copa do Mundo feminina, a anfitriã Austrália entrou em campo para enfrentar a Irlanda no Accor Stadium, em Sydney. As donas da casa conseguiram vencer por 1 a 0 nesta quinta-feira, graças ao gol de pênalti de Stephanie Catley.

O jogo foi apitado por um quarteto brasileiro. A árbitra Edina Alves estava em campo acompanhada das assistentes Neuza Back e Leila Cruz. Já Daiane Muniz foi a responsável por operar o VAR.

Pouco antes do início da partida, as australianas souberam que estariam desfalcadas da atacante Samantha Kerr. A principal jogadora do time sofreu uma lesão na panturrilha no treinamento da última quarta e não conseguiu se recuperar a tempo do duelo.

Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, o placar foi aberto da segunda etapa. Aos cinco minutos, Edina Alves marcou um pênalti para a Austrália depois de Raso cair na área. Catley foi para a cobrança e colocou no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Brosnan.

Depois do tento, as australianas recuaram e sofreram pressão das irlandesas. Já nos acréscimos, as estreantes em Copas do Mundo quase conseguiram empatar o confronto em cobrança de falta de Connoly. Mesmo assim, as anfitriãs conseguiram a vitória sem serem vazadas na estreia.

O triunfo fez com que a Austrália ficasse na primeira colocação do Grupo B, com três pontos. O próximo compromisso da equipe será na próxima quinta-feira, contra a Nigéria. Já a lanterna Irlanda tentará um resultado melhor na quarta-feira, em embate com o Canadá.