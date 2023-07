Casimiro ao vivo na Copa do Mundo Feminina: como assistir à Caze TV

Casimiro tem o direito de transmissão da Copa do Mundo Feminina e vai exibir online e grátis no YouTube e na Twitch. Veja como assistir ao vivo à Cazé TV

Na Copa do Mundo de 2022, o criador de conteúdo Casimiro Miguel transmitiu os jogos nas plataformas digitais YouTube e Twitch e fez muito sucesso. Agora, na Copa do Mundo Feminina deste ano, o youtuber vai disponibilizar online e grátis novamente as partidas do torneio.

A "Copa do Cazé", nome dado às transmissões, vai exibir todas as 64 partidas da Copa feminina de forma gratuita e ao vivo em suas plataformas do YouTube e da Twitch.

O Casimiro se junta neste ano com o narrador Luís Felipe Freitas, além de Fernanda Gentil e Guilherme Beltrão.

Casimiro: como assistir ao vivo na Cazé TV à Copa do Mundo Feminina

Para o público que deseja assistir pelo YouTube, basta pesquisar Cazé TV na barra de buscas. Uma vez no canal, aperte a aba ao vivo para a transmissão da partida no horário estipulado.

Na plataforma Twitch o pagamento e o cadastro não são obrigatórios e os interessados podem pesquisar “casimito” na barra de pesquisas para encontrar o canal do influenciador.

Caso queira participar enviando mensagens pelo chat, o login será exigido.

Além de Casimiro, onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina

Neste ano, a TV Globo vai transmitir pela a primeira vez partidas do Mundial feminino na TV aberta. Porém, a emissora vai dar prioridade para os jogos da seleção brasileira. Já no canal fechado, o SporTV que vai exibir.

O streaming Globoplay vai disponibilizar para os seus assinantes o torneio. No site Globo Esporte (GE), o acesso será gratuito, só é necessário a pessoa fazer um cadastro no site "globo.com", que não tem custo, e procurar a página dedicada ao campeonato.

A plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa) também está com sinal liberado para os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2023. Todos podem assistir de forma gratuita e só precisam clicar no painel de partida.



Online - Globoplay, Globo Esporte (GE) e Fifa+

- Globoplay, Globo Esporte (GE) e Fifa+ Tv - Globo, SporTV

Copa do Mundo 2023: grupos



