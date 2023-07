Seleção feminina se apresenta em Brisbane para a disputa da Copa do Mundo

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontecerá já na segunda-feira (24), em Adelaide, contra o Panamá

A seleção brasileira feminina se apresentou oficialmente nesta terça-feira, 18, para a disputa da Copa do Mundo. A delegação desembarcou em Brisbane, na Austrália, que será a cidade-sede da equipe durante a fase de grupos da competição.

Utilizando os ternos da Animale, as jogadoras chegaram no Hotel North Lake à tarde, depois de uma viagem de uma hora e meia de ônibus. Antes, a Seleção estava hospedada em Gold Coast, onde haviam começado a preparação para o torneio.

No hotel, o grupo foi recepcionado por autoridades australianas, que fizeram uma apresentação sobre as tradições locais. Diversos torcedores também estavam presentes para receber as brasileiras.

A primeira atividade da seleção em Brisbane acontecerá nesta quarta-feira, quando a técnica Pia Sundhage fará um treinamento na parte da tarde no Moreton Bay Central Sports Complex. A sueca fará os últimos ajustes visando a primeira partida do time no Mundial.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontecerá já na segunda-feira (24), em Adelaide, contra o Panamá. A seleção também enfrentará a França e a Jamaica no Grupo F durante a primeira fase da competição.