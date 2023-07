Seleção feminina da França usa IA em comercial e vídeo viraliza

Empresa francesa Orange chamou atenção com uso da Inteligência Artificial (IA) em vídeo, trocando rostos das jogadoras com membros da seleção masculina

A empresa de telecomunicações francesa Orange lançou um comercial com uso de Inteligência Artificial (IA) para promover a seleção feminina da França para a Copa do Mundo Feminina 2023.

O vídeo chamou atenção nas redes sociais, já que inicialmente mostrava os membros da seleção masculina em campo, mas depois é revelado que os lances eram na verdade das atletas do time francês.

O comercial utilizou a IA para trocar os rostos e as características físicas das jogadoras da seleção francesa com os integrantes masculinos.

No meio do vídeo, com a frase “no entanto, não são eles que vocês vão ver”, é apresentado que as pessoas responsáveis pelos lances e gols que estavam sendo mostrados eram as jogadoras.

No final do anúncio, aparece a frase “Na Orange, quando apoiamos homens, também apoiamos mulheres,” demonstrando a contribuição e apoio da empresa com a seleção feminina. Confira o vídeo.



Vídeo: seleção feminina da França usa IA em comercial

Copa do Mundo Feminina 2023

A Copa do Mundo Feminina 2023 começa no dia 20 de julho com disputa entre a Nova Zelândia e a Noruega no Grupo A, às 4 horas (horário de Brasília). Em seguida, Austrália e Irlanda representam o Grupo B, às 7 horas.

O Mundial se estenderá até o dia 20 de agosto, com a partida que decidirá a equipe vencedora. O primeiro jogo da seleção brasileira será na segunda-feira, 24 de julho, às 8 horas (horário de Brasília) contra o Panamá.



