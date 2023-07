Seleção feminina fará último jogo-treino contra time masculino sub-15 de Queensland

A seleção brasileira feminina terá um último desafio antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe continua a preparação para o torneio e enfrentará a seleção masculina sub-15 do Estado de Queensland, nesta segunda-feira, 17. A bola rola por volta das 15 horas no horário local, no campo do Royal Pines.

A oito dias da estreia na competição, a técnica Pia Sundhage comandou o penúltimo treino da seleção feminina na Gold Coast. A sueca aproveitou para acertar o time com um duelo de 11 contra 11 e, em seguida, realizou um desafio de 4 contra 4 em campo reduzido.

A meio-campista Duda Sampaio, que vai para a sua primeira Copa do Mundo, ressaltou a importância dos treinos realizados na Austrália até o momento. Neste domingo, 16, o elenco completou 13 dias de trabalho no país.

"É importante a gente manter o trabalho da Pia sempre em alta. Claro que aproveitar esses momentos agora, mais perto do que nunca da Copa, para aprimorar ainda mais o modelo de jogo, todo mundo ter isso em mente, e a cada dia que passa a gente estar mais preparada e mais perto do nosso objetivo", destacou a atleta.

A meia ainda completou: "Estar aqui todos os dias é um aprendizado diferente, conviver com atletas que jogam em alto nível no futebol fora do Brasil. A troca é muito positiva, eu aprendo com elas a cada dia. Espero que com o decorrer da competição isso seja ainda mais enriquecedor.

O último trabalho da seleção brasileira em Gold Coast acontece nesta terça-feira, 18. Após o término da última atividade, o grupo irá direto para Brisbane, onde fica localizada a sede do Brasil nesta primeira fase do Mundial feminino.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo feminina, juntamente com Panamá, França e Jamaica. A estreia acontece no próximo dia 24, às 8 horas (de Brasília), contra as panamenhas.