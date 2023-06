Copa do Mundo Feminina 2023: Brasil anuncia convocação dia 27

Com pouco menos de um mês para o início da Copa do Mundo Feminina 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, as seleções já começaram a anunciar as convocadas para a disputa do torneio.



O Brasil, treinado pela sueca Pia Sundhage, divulga a convocação e a lista completa de 23 atletas na próxima terça-feira, 27.

Enquanto aguarda todas as jogadores, a seleção já está concentrada na Granja Comary com um grupo de 13 jogadoras.

Na espera pelas atletas que jogam em times dos Estados Unidos e Brasil, Pia reuniu um número de jogadoras para fazer testes. Portanto, nem todas que estarão na Granja Comary até sábado, 24, estão garantidas na lista final para a Copa.



Copa do Mundo Feminina 2023: preparação final

Após o anúncio da convocação na terça-feira, 27, a seleção brasileira inicia sua preparação final para a Copa do Mundo Feminina. O grupo se reune em Brasília para a disputa de um amistoso preparatório contra o Chile no dia 2 de julho. Só então parte para a Austrália.

O Brasil fará o início da sua preparação na cidade de Gold Coast, cidade do litoral Oeste da Austrália que está 13 horas à frente do horário de Brasília.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 será no dia 24 de julho contra o Panamá no Hindmarsh Stadium, localizado em Adelaide.