Criadora de conteúdo de Fortaleza participa de concurso da CBF para cobrir Copa Feminina na Oceania

Giselly Barata, criadora do perfil Futecrônicas, é uma das participantes do concurso "Nossa Seleça", que selecionará quatro influenciadores para cobrir o Mundial na Austrália e Nova Zelândia

Já pensou acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina nos estádios da Austrália e Nova Zelândia? Esse sonho se tornará realidade para quatro brasileiros, que terão a oportunidade de acompanhar o Mundial in loco. Dentre eles, poderá estar uma produtora de conteúdo de Fortaleza. Giselly Barata, 21 anos, concorre na campanha “Nossa Seleça”, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



A estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) produz conteúdo para as redes sociais por meio do perfil Futecrônicas. Ao Esportes O POVO, Giselly afirmou que se for uma das escolhidas será a realização de um sonho e ressaltou que o trabalho na página ampliou sua visão acerca do esporte.



“Estar na Copa da Austrália como produtora de conteúdo da CBF será a realização de um sonho. Se vier a taça, mais fantástico ainda. Acompanho futebol desde criança e há um ano, quando comecei o Futecrônicas, não imaginava a repercussão que os vídeos teriam. Caso esteja entre as escolhidas, vai ser uma honra enorme e espero levar para a Oceania toda a paixão do torcedor brasileiro”, destacou.



A CBF lançou a campanha no último dia 14 de junho. O concurso selecionará 11 produtores de conteúdo para participar da cobertura da Copa, sendo que sete ficarão no Brasil para participar de atividades locais e quatro viajarão para a Oceania. Esta será a segunda edição do projeto – havia sido feita para a Copa do Catar 2022 – e a primeira voltada à seleção feminina.



Os interessados enviaram entre os dias 15 e 20 de junho um vídeo com a #AcordaPraElas. A ideia das produções seria mostrar como acordariam para assistir a um jogo da seleção ou como acordariam alguém.

Giselly Barata conta que teve menos de uma semana entre conhecer o concurso e enviar o vídeo. Na primeira etapa, serão selecionados 15 influenciadores - o resultado será divulgado nesta quinta-feira, 22.

Posteriormente, os 15 selecionados serão expostos para a votação do público no site do concurso, que acontecerá de 22 de junho até as 23h59min de 26 de junho.

Para a produção do vídeo inscrito no concurso, Giselly contou com a colaboração de dois amigos, Ísis Tavares e o João Vítor Umbelino, também estudantes de jornalismo da UFC. “Gravamos tudo em casa mesmo, pensamos referências, cenário, atuação, e no fim das contas nos divertimos muito com a produção”, pontua.



No vídeo, Giselly e João Vitor acompanham a partida entre Brasil e França na Copa do Mundo de 2019. Um gol dos Bleus e a eliminação da seleção frustram os jovens, que esperavam assistir a conquista da tão sonhada taça. Triste, a garota dorme e passa a sonhar com a amarelinha em todos os lugares: a seleção não sai da sua cabeça por quatro anos. Ela acorda em 2023, pronta para torcer pela seleção e, quem sabe, diretamente da Austrália e da Nova Zelândia.



“A gente pegou algumas referências de vídeos que já funcionam na internet e pensamos em fazer esse tipo de ‘sonho acordado’. Foi algo bem de momento mesmo, a ideia surgiu de uma noite pra outra. Nós gravamos todo o vídeo na noite de domingo, utilizando um salão que tem no prédio da Giselly. Tudo o que precisamos foram camisas do Brasil, um travesseiro, lençol e muita criatividade”, conta João Vitor, que também é estagiário da equipe de mídias sociais do O POVO, sobre a produção do vídeo.



Ísis Tavares conta que o objetivo dos três era fugir do óbvio. Por esse motivo, pensaram na ideia da Copa fazer parte do subconsciente da jovem, “chamando” ela a ‘acordar” para o evento. A estudante está na torcida para que Giselly seja uma das selecionadas.



“Foi muito divertido todo o processo e acho que o apelo é muito importante pra gente criar essa cultura de esperarmos ansiosamente pela Copa do Mundo Feminina, tanto quanto ficamos quando é período dos jogos masculinos. Eu espero demais que a Giselly consiga fazer parte do grupo de influenciadores que vai estar cobrindo a copa”, ressaltou.



Conheça o Futecrônicas



O Futecrônicas surgiu a partir do desejo de Giselly Barata de falar de futebol de forma diferente, bem-humorada, com um olhar social e crítico apurado. O objetivo da página é contar histórias que se aproximam da narrativa das arquibancadas, não por clubismo, mas porque a trajetória de sua criadora com o futebol começou também como torcedora. O perfil pode ser acessado nas plataformas Instagram, Kwai e TikTok.



“Comecei o trabalho no Futecrônicas por entender que o mercado do esporte ainda é restrito. Em Abril do ano passado, durante uma transição profissional, pensei: ‘Por que não iniciar algo do zero?’ Hoje, pouco mais de ano depois, sou feliz por ter feito essa escolha. O Futecrônicas ainda é uma página pequena, mas os feedbacks que recebo dos seguidores são sempre muito gratificantes”, relata Giselly.