Teste de interna de AOVIVO

Melhor Curta-Metragem de Animação

"O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo" de Charlie Mackesy e Matthew Freud ganhou o Oscar de "Melhor Curta-Metragem de Animação". Também concorriam nesta categoria "My Year of Dicks", "Ice Merchants", "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It" e "The Flying Sailor".