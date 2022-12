Hospedagem turística mais barata no Qatar teve infestação de ratos e ocupação clandestina

Durante os jogos da Copa do Mundo, milhares de turistas procuraram por hospedagens mais acessíveis no Qatar, país com um alto custo de vida. O conjunto habitacional Barahat Al Janoub era um dos locais com melhor custo benefício, onde cada quarto variava entre US$ 80 e US$ 100 (entre R$ 450 e R$ 550).

Apelidado por brasileiros como "Cohab", o local conta com mais de 16 mil apartamentos compartilhados e coleciona diversas histórias relacionadas a festas barulhentas de torcedores e até mesmo infestação de ratos, contrabando e ocupações clandestinas.

No conjunto habitacional, as acomodações podem ser divididas entre mais de um hóspede e cada quarto conta com 2 a 4 camas. Com a superlotação, a hospedagem parece ter perdido o controle do limite de pessoas a entrar no local, resultando na invasão de diversos torcedores.

O Barahat Al Janoub foi apelidado por brasileiros como Cohab, uma lembrança aos prédios padronizados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Ainda conforme o UOL, o lugar atualmente está tomado por argentinos, já que o time do país está classificado para a final da Copa do Mundo. Eles são considerados os visitantes mais barulhentos do último mês, caracterizados pelas madrugadas com festas e churrascos.

Infestação de ratos e doenças

Hospedagem no Qatar teve infestação de ratos



De acordo com Rodrigo Mendes, natural de Santos, em São Paulo, houve, inclusive, uma infestação de ratos e uma gripe que contagiou muita gente e foi apelidada de "gripe do camelo".

"Teve uma infestação de ratos em um dos blocos. Todo mundo que ficou lá reclamou muito, que tinha muito rato nos prédios. Mas as melhores amizades que eu fiz na Copa foram o pessoal da Cohab, gente que vou levar para vida. Dividimos muitos perrengues juntos", explicou Rodrigo, que foi sozinho ao Qatar e acabou dividindo o quarto com três pessoas diferentes durante toda a Copa.

"Muita gente pegou a gripe, eu fiquei mal, e aí todo mundo se ajudou, levava comida no quarto do outro, dava remédio", contou.

Ocupação

Segundo o Rodrigo, a torcida argentina era destaque nos blocos de hospedagem. "Os argentinos deram um show lá dentro. Toda noite eles faziam um esquema no bloco que ia da meia-noite às 6h da manhã. Toda noite chegava um cara com um teclado e um amplificador e começava. Ainda bem que não fiquei nesse bloco, por causa do barulho. Para quem queria dormir, devia ser bem chato. Para quem queria festa, foi top", disse Rodrigo.

"E eles faziam muito churrasco lá, além de bagunça, cantoria, festa. Claro que em algum momento você quer dormir, quer descansar, principalmente quando eu fiquei doente. Mas, cara, é Copa! Faz parte", acrescentou.

Rodrigo ainda relata que diversos quartos destinados a dois hóspedes eram ocupados por até cinco pessoas. "Pegavam colchão de ar, colocavam e nunca ninguém falou nada", relatou o brasileiro. "A Fifa bloqueou as reservas na Cohab, porque querem que a galera vá gastar nos hotéis no centro. Mas os argentinos estão sem grana", concluiu.





