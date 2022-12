Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo do Catar traz shows e mensagens de união

Todas as seleções participantes desta edição foram representadas em bolas no centro do gramado

O Catar foi palco da cerimônia de encerramento antes da decisão da Copa do Mundo 2022. Poucos minutos antes da disputa do título entre Argentina e França vários artistas estiveram presentes no estádio Lusail para o espetáculo.



Todas as seleções participantes desta edição foram representadas em bolas no centro do gramado. O encerramento teve cerca de vinte minutos, diferente da cerimônia de abertura, que teve quase uma hora de tempo. Assim como no início, as mensagens de união entre os povos continuaram bastante presentes.



A catari Dana Al Fardan, uma das mais populares artistas do país-sede, abriu a cerimônia. A cantora, acompanhada por um coro com outras mulheres, esteve ao centro do palco. Em seguida, a dupla Davido e Aisha se apresentaram com a "Hayya Hayya/Better Together" (Melhor Juntos), a canção oficial do Mundial.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O porto-riquenho Ozuna e o francês Gims cantaram "Arhbo". Já o quarteto feminino Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad e Manal performou "Light the Sky".

Veja fotos: