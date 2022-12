Mick Schumacher é anunciado como o novo piloto reserva da Mercedes

Mick Schumacher fará parte da Mercedes na próxima temporada de Fórmula 1. O filho do heptacampeão mundial Michael foi anunciado nesta quinta-feira, 15, como o novo piloto reserva da equipe.

O alemão se junta à Mercedes depois de passar os últimos dois anos competindo pela Haas, que anunciou Nico Hulkenberg para substituí-lo. Na temporada 2022, Mick disputou 43 corridas.

"Estou emocionado por fazer parte da equipe. Estou empenhado em dar tudo de mim. Eu considero isso um novo começo e estou muito animado e grato. Ansioso para absorver mais conhecimento", disse Mick.

Welcome to the family, @SchumacherMick. ❤️ pic.twitter.com/T6qsNFyERb

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 15, 2022

Schumacher foi campeão da Fórmula 2 em 2020 e estreou na F1 em 2021. Em sua carreira, o piloto conseguiu somar 12 pontos nos Grandes Prêmios que disputou (6º lugar na Áustria e 8º lugar na Grã-Bretanha).

Na próxima temporada, a Mercedes contará com os britânicos Lewis Hamilton e George Russell como pilotos titulares. Os pilotos reservas da equipe eram Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. No entanto, este último irá substituir o francês Pierre Gasly na AlphaTauri.

