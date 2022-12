Flamengo anuncia acordo com Vítor Pereira, ex-técnico do Corinthians

O Flamengo confirmou, na manhã desta terça-feira, 13, um acordo com o técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians. Ele assumirá a vaga deixada por Dorival Júnior no time carioca, que acabou saindo do clube mesmo após a conquista da Libertadores, em cima do Athletico-PR, e da Copa do Brasil, diante do próprio Alvinegro comandado por VP.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

Dorival afirmou, em vídeo de despedida, que a diretoria tinha optado por "outro caminho" naquele momento. Vale lembrar que ele é cotado para assumir a Seleção Brasileira.

Do outro lado, Vítor Pereira falou por diversas vezes que não renovaria por mais uma temporada com o Corinthians por problemas familiares: sua sogra está doente e não pode se mudar de Portugal, o que estava causando uma situação delicada entre os envolvidos em relação à sua ausência.

No entanto, segundo divulgado inicialmente pelo jornal português Record, isso já não é mais um problema, e a família do técnico se mudará para o Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, antes da oficialização do Flamengo, o torcedores do Corinthians se mostraram indignados com o possível acerto entre as partes, chamando Vítor Pereira de "Judas" e "traíra". O português sempre se disse muito identificado com a torcida e, há uma semana, garantiu que retornaria ao clube, se declarando corintiano.

No comando do clube paulista, Vítor Pereira somou 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas em 63 jogos. A equipe foi eliminada na semifinal do Campeonato Paulista, caiu nas quartas de final da Copa Libertadores, foi vice-campeã na Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro na quarta posição, com 65 pontos.

Com a saída dele, que demorou semanas para ser oficialmente divulgada, o Corinthians efetivou Fernando Lázaro, que faria parte da comissão técnica de Tite na Copa do Catar.

Já Dorival Júnior comandou o Rubro-Negro em 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. Ele chegou ao Flamengo em junho para substituir o português Paulo Sousa, que teve uma passagem negativa pela equipe carioca, deixando o clube perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Aos poucos, Dorival arrumou o time e terminou o Brasileirão em quinto lugar, com 52 pontos, além dos dois títulos conquistados.

