Neymar exalta Tite em carta aberta e lembra: "Te achava muito chato"

Apesar da primeira impressão sobre Tite não ter sido das melhores, Neymar valorizou o período de seis anos em que pôde trabalhar com o treinador na seleção brasileira e conhecê-lo melhor

Neymar rasgou elogios ao técnico Tite neste domingo, 11, por meio de uma publicação em suas redes sociais, da qual chamou de "cartinha aberta". O camisa 10 da seleção brasileira defendeu o trabalho realizado pelo treinador à frente da equipe e admitiu que, no início de sua carreira, não gostava muito do então comandante do Corinthians.

"Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10", escreveu Neymar.

Apesar da primeira impressão sobre Tite não ter sido das melhores, Neymar valorizou o período de seis anos em que pôde trabalhar com o treinador na seleção brasileira e conhecê-lo melhor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é muito melhor! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim. Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o senhor nos deu, e foram tantos…", prosseguiu.



Vale lembrar que logo após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo Neymar fez questão de rebater seu ex-empresário, Wagner Ribeiro, que não poupou críticas ao técnico Tite nas redes sociais.

“Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito, e esse último vai nos machucar por muito tempo. Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão para tentar alcançar nosso maior sonho. Mas, Deus não quis assim, paciência. Deu nos deu tudo! Obrigado, professor Tite, por todo aprendizado. E se tem uma frase que jamais esquecerei é ‘mentalmente forte' e teremos que ser muito nesse momento Um grande abraço e obrigado”, concluiu Neymar.



Sobre o assunto Copa do Mundo: jogador de Marrocos dança com a mãe em campo após classificação

Ex-companheiro de Abel Ferreira aponta treinador na seleção brasileira

Neymar expõe mensagens trocadas com Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva; veja

Uma publicação compartilhada por NJ

Tags