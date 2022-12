Copa do Mundo: Scaloni diz que Di María e De Paul estão disponíveis contra a Croácia

Di María sofreu um problema no quadríceps no encerramento da fase de grupos contra a Polônia e ficou fora do jogo de oitavas de final contra a Austrália

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o meia-atacante Ángel Di María e o volante Rodrigo De Paul estão, "a princípio, disponíveis" para o jogo contra a Croácia. As seleções se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira, 13, às 16 horas, no estádio Lusail.

"A princípio, estão disponíveis, nos deixa tranquilos. É preciso avaliar a disponibilidade a respeito da minutagem de casa um. Veremos hoje (no último treinamento) e amanhã (antes do jogo). Entendo que estão em condições", respondeu Scaloni em entrevista coletiva em Doha.

Di María sofreu um problema no quadríceps no encerramento da fase de grupos contra a Polônia e ficou fora do jogo de oitavas de final contra a Austrália. Começou como reserva nas quartas contra a Holanda e entrou no segundo tempo da prorrogação, no lugar de Lisandro Martínez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, De Paul sentiu dores musculares, sobre as quais não houve informações oficiais. Ele começou o jogo contra os holandeses como titular, mas foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo por Leandro Paredes. Até esse momento, De Paul tinha jogado todos os minutos da Argentina no Mundial do Catar.

Dois jogadores são desfalques confirmados na Albiceleste contra a Croácia, os defensores Marcos Acuña e Gonzalo Montiel, que estão suspensos.

dr/dam/cb

Tags