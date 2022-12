CBF ressalta que anúncio de novo técnico da seleção será apenas em janeiro de 2023

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Portanto, a CBF teria de negociar a saída dele com o clube espanhol e definir um interino para comandar a seleção na Data Fifa de março, ainda sem jogos marcados

A CBF divulgou uma nota oficial reforçando que o anúncio do novo técnico da seleção brasileira para o próximo ciclo acontecerá apenas em janeiro de 2023. Nesta segunda-feira, 12, o nome do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, ganhou força para o cargo.

O presidentes da CBF também tratou de desautorizar qualquer intermediário na negociação com um futuro treinador. O mandatário vai comandar todo o processo.

"Não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto. Por isso, nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da Seleção. Quem falar sobre isso, não estará dizendo a verdade, além de causar danos ao trabalho da imprensa e levar desinformação aos torcedores. Isso é um desrespeito. Todo o processo será feito com total isenção, tempo e estudo necessários", afirma Ednaldo Rodrigues.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Portanto, a CBF teria de negociar a saída dele com o clube espanhol e definir um interino para comandar a seleção na Data Fifa de março, ainda sem jogos marcados.

Outro nome do futebol europeu que vem sendo especulado é o catalão Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City. O técnico, porém, renovou contrato com o clube inglês até junho de 2025.

Confira a íntegra da nota oficial da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação (vice-presidentes, diretores, executivos ou funcionários) ou de fora da confederação (presidentes de federação ou dirigentes de clubes) a procurar, em nome da Presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipe que irá trabalhar junto à Seleção Brasileira Masculina de Futebol, com foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também desautoriza qualquer pessoa a falar em nome da entidade sobre o assunto.

Em nota divulgada no dia 17 de novembro, a posição oficial da CBF já havia sido informada: o anúncio do novo treinador e da comissão técnica só será feito em janeiro de 2023.

A CBF reforça, ainda, que Ednaldo Rodrigues irá tratar de todo o processo de escolha com seriedade, isenção e tranquilidade, ou seja, sem considerar pressões. Tudo será conduzido de forma responsável e com clareza, seguindo as diretrizes de sua gestão, com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos.

