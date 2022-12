Copa do Mundo: jogador de Marrocos dança com a mãe em campo após classificação

A seleção de Marrocos vive clima de festa com a classificação para as semifinais da Copa do Mundo. Após eliminar Portugal, o jogador Sofiane Boufal chamou a mãe para dentro do campo e começou a dançar com ela para comemorar o feito, tendo em vista que os marroquinos se consagraram como a primeira seleção africana na história do Mundial a figurar entre os quatro melhores.

O momento foi registrado por torcedores nas arquibancadas, que compartilharam o vídeo nas redes sociais.

Morocco's Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING.



pic.twitter.com/h3XdhTeKe3

December 10, 2022

A prática de comemorar com a mãe não é nova para os jogadores de Marrocos. Na vitória contra a Bélgica, pela fase de grupos, Hakimi foi registrado com a mãe nas arquibancadas.

Sonhando com uma vaga histórica na final, Marrocos encara a França, atual campeã do mundo, na próxima quarta-feira, 14, às 16 horas, no horário de Brasília.

