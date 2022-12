Vini Jr. relata lágrimas por eliminação e aposta: "Brasil conquistará o hexa em 2026"

Os jogadores da Seleção Brasileira seguem se manifestando após a eliminação nos pênaltis diante da Croácia. Neste sábado, foi a vez do atacante Vini Jr. falar sobre a queda precoce dos brasileiros nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em seu Instagram, o jogador do Real Madrid contou sobre a reação à derrota por 4 a 2 nas penalidades após o empate por 1 a 1 na prorrogação.

"Chorei no campo, chorei no vestiário, chorei sozinho no avião, chorei ao chegar em casa e chorarei sempre que me vier à cabeça o quão perto estávamos… O pior dia da minha vida, sem dúvidas. Estou tão triste", relatou Vini Jr.

Com gol de Neymar, o Brasil vencia por 1 a 0 até os 10 minutos da etapa final da prorrogação, quando os croatas empataram com Petkovic após contra-ataque. O gol veio cinco minutos antes do término da partida.

"Faltam palavras para explicar a frustração, mas sobram lágrimas. O sorriso sumiu e preciso de um tempo para reencontrá-lo. Mas eu amo o futebol e ele me dará novas oportunidades pra colocar o Brasil onde ele realmente merece: no topo", escreveu o atacante.

