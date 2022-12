Inglaterra e França ao vivo na Copa 2022: onde assistir e horário

Inglaterra e França se enfrentam hoje, sábado, 10 de dezembro (10/12), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022; confira onde assistir ao vivo, horário e local

Inglaterra e França se enfrentam hoje, sábado, 10 de dezembro (10/12), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. A partida começa às 16 horas (horário de Brasília) e será no Al Bayt Stadium, no Catar.

Veja abaixo onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e mais

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Inglaterra x França na Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo

Globo: canal aberto

SporTV: canal por assinatura

GloboPlay: serviço de streaming



FIFA+: site e aplicativo com transmissão



Inglaterra x França na Copa do Mundo 2022: dia, horário e local

Hoje, 10 de dezembro (10/12), às 16 horas (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium, no Catar.

Inglaterra x França na Copa do Mundo 2022: provável escalação das equipes

Inglaterra

Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Henderson e Bellingham; Saka, Kane e Foden.



França

Hugo Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot, Rchouaméni e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.



Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Tabela Copa do Mundo 2022: VEJA dia e horário de jogos - fase de grupos

