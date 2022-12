Após ter casa assaltada, Sterling retorna ao Catar e reforça Inglaterra contra a França

A Inglaterra anunciou nesta quinta-feira que Raheem Sterling retornará ao Catar nesta sexta-feira. Com isso, o atacante será opção para o duelo contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O jogador do Chelsea precisou deixar a concentração da seleção inglesa às vésperas da vitória de 3 a 0 sobre Senegal, no último domingo, pelas oitavas de final do embate. Isso porque ele teve a sua casa em Surrey, em Londres, assaltada. No roubo, entre relógios, jóias e dinheiro, teriam sido levados 350 mil euros (R$ 1,6 milhão na cotação atual).





Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.

The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ

— England (@England) December 8, 2022





Com o problema resolvido, portanto, o atacante se junta ao elenco da Inglaterra nesta sexta-feira, 9, e estará à disposição do técnico Gareth Southgate na decisão contra a França, no sábado, 10.

O atacante participou das duas primeiras partidas dos ingleses na competição e marcou um gol na goleada por 6 a 2 contra o Irã na estreia. Após passar na primeira posição do Grupo B e eliminar Senegal, a Inglaterra enfrenta a França, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

