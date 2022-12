Eto'o agride homem após vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul; veja o vídeo

O atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol agrediu um homem na saída do Estádio 974, em Doha, no Catar, com um chute no rosto

O ex-jogador Samuel Eto'o se envolveu em uma confusão nesta segunda-feira, após a vitória de 4 a 1 da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol agrediu um homem na saída do Estádio 974, em Doha, no Catar.

Nas imagens divulgadas pelo jornal La Opinión, Eto'o tira fotos com diversos torcedores, mas se desentende com um homem, que estava filmando o ex-atleta com uma câmera. Após uma breve discussão, o camaronês parte para cima do homem e o agride com um chute.

Na sequência, algumas pessoas que estavam ao redor separam os dois. No vídeo, não é possível entender o motivo da briga.

Samuel Eto'o fez história com a camisa do Barcelona enquanto jogador. Ele também somou passagens por Real Madrid, Inter de Milão e Chelsea. Já pela seleção, ele participou de quatro edições da Copa e é o maior artilheiro da história de Camarões.

O ex-atacante se aposentou em setembro de 2019, após 876 jogos e 424 gols. Em dezembro de 2021, ele foi eleito presidente da Federação Camaronesa de Futebol.

