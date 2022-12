Tite detalha planejamento para decisão contra Coreia do Sul e se diz em paz

A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul a partir das 16 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio 974, em Doha, no Catar

A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul neste segunda-feira, 4, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Depois de poupar na última rodada da fase de grupos, Tite mandará a campo força máxima para enfrentar os sul-coreanos.

Apesar da derrota de 1 a 0 para Camarões, o técnico do Brasil viu com bons olhos o planejamento da comissão técnica. Em entrevista coletiva, o comandante citou alguns pontos positivos de preservar os titulares e afirmou estar em paz às vésperas da decisão.

"Eu estou em paz, por saber que estamos preparados para a sequência, inclusive com a derrota para Camarões. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade de melhorar e se preparar", disse.

"Nós, da comissão, temos mais um recorte em cima do momento de cada atleta, mesmo em cima de uma difícil derrota", completou.

Retornos e Desfalques

Para este jogo, Tite contará com os retornos de Neymar e Danilo. A dupla está recupera de lesão no tornozelo. Ambos se machucaram na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, no dia 24 de novembro, e perderam os duelos contra Suíça e Camarões.

Em contrapartida, Alex Sandro não se recuperou de um incômodo muscular no quadril esquerdo e está fora do compromisso. Já o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus são baixas certas para o resto da Copa. Ambos lesionaram o joelho na derrota para Camarões e precisaram ser cortados do torneio.

