Neymar vibra com retorno, revela choro após lesão, mas diz: "Valeu a pena"

Em entrevista após a goleada sobre a Coreia do Sul, Neymar admitiu que temeu ficar de fora da Copa do Mundo por causa da lesão no tornozelo direito sofrida logo na estreia da equipe no torneio

Neymar voltou aos gramados em grande estilo nesta segunda-feira, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Exatos 11 dias após a lesão ligamentar sofrida no tornozelo direito, o camisa 10 do Brasil não só retornou ao time titular como também marcou um gol, de pênalti, para ajudar sua equipe a avançar para as quartas de final da competição.

Passada a partida, Neymar admitiu que temeu ficar de fora da Copa do Mundo por causa da lesão no tornozelo direito sofrida logo na estreia da equipe no torneio, mas conseguiu dar a volta por cima graças a uma rotina maçante de tratamento até altas horas da madrugada.

“Bateu um medo muito grande, porque vinha muito bem, de uma temporada muito boa. Sofrer uma lesão que eu sofri é ruim. Passei a noite chorando muito, meus familiares sabem, mas deu tudo certo. Valeu a pena o esforço de ter ficado até 11h da manhã tratando com o fisioterapeuta no dia da lesão e nos outros dias até 5h, 6h da manhã. Todo sofrimento é válido para que no final a gente possa coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer”, disse Neymar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o gol marcado nesta segunda-feira, Neymar se igualou a Pelé e a Ronaldo como um dos únicos jogadores a balançarem as redes em três Copas do Mundo diferentes.

“Alcançar marcas, pra mim, é um orgulho muito grande. Alcancei coisas que jamais imaginaria que iria alcançar. Estou muito contente, muito feliz”, prosseguiu.

Essa é a terceira vez que Neymar disputará as quartas de final da Copa do Mundo. Em 2014, contra a Colômbia, acabou sendo substituído após receber uma joelhada de Zuñiga nas costas. Já em 2018, foi eliminado pela Bélgica. Agora, o camisa 10 sonha com um desfecho diferente.

“Chegou a hora de ir mais longe, a gente sonha com o título, é óbvio, mas temos que ir passo a passo. Quarto jogo hoje, faltam três. A gente está muito preparado, bem focado para conseguir esse título”, comentou Neymar.

Por fim, o principal jogador brasileiro aproveitou para deixar uma mensagem a Pelé, internado em um hospital em São Paulo para dar sequência ao tratamento do câncer no cólon.

“Difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas desejo as melhores coisas para ele. Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível, que ele possa ter se sentido confortado com a vitória e a faixa”, concluiu, se referindo à faixa carregada pelos jogadores da Seleção após a partida que continha o nome de Pelé e uma foto sua comemorando um gol na Copa do Mundo de 1970.