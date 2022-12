Técnico da Coreia do Sul considera "desumano" tempo de descanso antes do jogo contra o Brasil

Na sexta-feira a Coreia do Sul venceu Portugal de Cristiano Ronaldo por 2 a 1, no jogo de encerramento do Grupo H, um resultado que a classificou para as oitavas de final

O técnico da seleção sul-coreana, o português Paulo Bento, em coletiva concedida neste domingo, 4, considerou desumano o período de 72 horas de descanso que sua seleção terá antes de enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

"Não me lembro de ter visto algo assim depois de uma fase de grupos, tendo jogado 72 horas depois. Me lembro de jogar quatro dias, cinco dias depois, mas não 72 horas", disse o português em entrevista coletiva em Doha.

"Acho que é algo desumano, algo que não é justo. Tem a ver com uma realidade que a Fifa quer basicamente: criar cada vez menos condições para quem tem menos condições e provavelmente melhores condições para quem tem mais condições", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira a Coreia do Sul venceu Portugal de Cristiano Ronaldo por 2 a 1, no jogo de encerramento do Grupo H, um resultado que a classificou para as oitavas de final. A partida contra os europeus começou às 12h (de Brasília) no estádio Education City, na capital do Catar. Vale lembrar que o Brasil também entrou em campo na sexta, às 16h diante de Camarões, mas com os jogadores reservas.

Devido ao "desgaste emocional" do último jogo da Coreia na fase de grupos, Bento poupou seus jogadores no sábado, 3, e eles retomaram os treinos na manhã deste domingo, 4. O Brasil, por sua vez, treinou já no sábado.

"Já é difícil competir contra uma seleção como o Brasil que na minha opinião é o candidato mais forte a ser campeão do mundo", afirmou. "Obviamente, com esses constrangimentos, mais difícil se tornará nossa tarefa. De qualquer forma tentaremos e não desistiremos".

Sobre a presença ou não de Neymar, Paulo Bento admitiu que a dificuldade aumenta quando ele está em campo. "Obviamente seriamos hipócritas se disséssemos que não haveria diferença entre enfrentar o Brasil com Neymar e sem ele. Não seria verdadeiro. Neymar está em condições de jogar. Depois, conforme o 'Mister' Tite decidir se vai colocar o jogador desde o início ou não a nós compete tentar fazer o melhor jogo possível e traçar a melhor estratégia possível para competir contra uma grande equipe recheada de talentos".

O treinador disse que a partida desta segunda-feira é totalmente diferente do amistoso em Seul em que o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1. No entanto, o técnico da seleção coreana, Paulo Bento, disseque o Brasil é superior no embate, entretanto, contará com os pontos fracos do adversário para tentar tirar proveito. "Não podemos comparar. É outro jogo. Teremos que nos preparar para muitas dificuldades. Para jogar em alguns momentos como nós pretendemos e gostamos. E em outros teremos que usar outro tipo de estratégia Sabemos jogar mais perto da nossa área, e teremos que aceitar isso com alguma naturalidade porque o adversário vai nos obrigar a isso. E obviamente lutar no limite de nossas forças".

Retornos do Brasil

O treinador da seleção brasileira Tite afirmou em coletiva de imprensa, neste domingo, 4, que Neymar está pronto para a partida contra a Coreia do Sul, válida pela fase das oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogador ficou de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos.

Sobre o assunto 16º dia de Copa: Croácia e Japão buscam vaga nas quartas de final no Catar

Thiago Silva elogia planejamento da seleção e espera jogo difícil diante da Coreia do Sul

Técnico da Coreia do Sul projeta oitavas contra o Brasil e quer Neymar em campo

Tags