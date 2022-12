16º dia de Copa: Croácia e Japão buscam vaga nas quartas de final no Catar

A seleção classificada encara o vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul, que acontece às 16 horas, no estádio 974

No 16º dia de Copa do Mundo do Catar, Croácia e Japão se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas de final. As seleções entram em campo nesta segunda-feira, 4, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah. Quem se classificar encara o vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul, que acontece às 16 horas, no estádio 974.

Japão encerrou a primeira fase na primeira colocação do Grupo E, que também tinha duas seleções campeãs mundiais: Alemanha e Espanha. Os japoneses iniciaram o Mundial vencendo os alemães de virada por 2 a 1. No segundo confronto, quando podiam confirmar a classificação antecipada, perderam para a Costa Rica por 1 a 0.

A classificação veio no terceiro embate, diante da Espanha, até então líder da chave. Morata abriu o placar para os espanhóis, mas Doan e Tanaka balançaram as redes para a equipe japonesa e protagonizaram uma nova virada, que garantiu a vaga nas oitavas.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Yugo Nagatomo destacou a motivação da seleção japonesa. O atleta ressaltou que a equipe está motivada e lutará como “samurais”. “Antes da partida contra a Alemanha, dissemos que tínhamos que ser corajosos. Todos os jogadores mostraram esse espírito, estávamos muito motivados. Usamos a analogia do samurai. Eles tentam melhorar a técnica, mas se tivessem medo antes de entrar em combate, não conseguiriam usar a técnica. É o mesmo para o futebol. Se entrarmos com medo, não vamos conseguir usar o nosso jogo. Nós precisamos jogar com valentia. Costumo citar os samurais, que são bastante conhecidos no mundo, queremos lutar como eles”, destacou.

Já a seleção da Croácia não rendeu o esperado na fase de grupos, conquistando apenas uma vitória, contra o Canadá por 4 a 1 no Grupo F. As atuações diante de Marrocos e Bélgica não convenceram e a equipe somou dois empates em 0 a 0, o último deles contra a Bélgica, mas que valeu a classificação.

O meio-campista croata Lovro Majer disse, em entrevista coletiva, que não esperava enfrentar o Japão, mas evitou subestimar o adversário. “Se você subestima o adversário, vai se decepcionar. Não esperávamos, ninguém esperava. Mas parabéns ao Japão. O mais importante no futebol hoje é a coragem e o coração. E, nesse sentido, eles mereceram. Nós esperamos um jogo complicado com muita corrida e luta. Mas estamos preparados e queremos”, ressaltou.

Brasil x Coreia do Sul



O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, às 16 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, no estádio 974. Tite afirmou em coletiva de imprensa, neste domingo, 4, que Neymar e Danilo estão prontos para a partida. No entanto, o treinador descartou a volta do lateral-esquerdo Alex Sandro. (Com Gazeta Esportiva)