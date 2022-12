Técnico da Espanha espera enfrentar o Brasil nas quartas e aponta favoritismo

Em entrevista coletiva, Luis Enrique não fugiu de pergunta e afirmou que espera enfrentar Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo 2022

O treinador da Espanha, Luis Enrique, concedeu uma coletiva na quarta-feira, 30, um dia antes do jogo contra o Japão. Na entrevista, o comandante espanhol não fugiu da pergunta de um possível confronto entre Espanha e Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo 2022.

"Tomara (que Brasil e Espanha se enfrentem)! Isso quer dizer que os dois terminaram como melhores do grupo e venceram seus jogos (nas oitavas)", brincou.



O treinador da Fúria aproveitou para afirmar que o favoritismo num eventual confronto é da seleção brasileira no Mundial 2022. “Não importa se é no passado, agora ou no futuro, o Brasil sempre será o favorito”, pontuou.

Sincerão, Luis Enrique aproveitou para elogiar a França também. “A França ganhou bem, o Brasil ganhou bem, mas isso não causa estranhamento, pois são seleções tops", comentou.

La Roja busca manter a primeira colocação do grupo E em partida nesta quinta-feira, 1º, contra o Japão.

