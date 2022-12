Titular da Espanha ignora Brasil e França ao escolher concorrente mais difícil da Copa

Para Rodri, volante do Manchester City, o poder coletivo da Espanha é o diferencial.

Para volante espanhol Rodri, o melhor futebol apresentado na Copa do Mundo de 2022 é o da Espanha. Após uma vitória por 7 a 0 contra Costa Rica e um empate em 1 a 1 contra Alemanha, o jogador mostrou muita confiança na seleção espanhola comandada por Luis Enrique.



O volante, que está jogando como zagueiro na Copa do Mundo, disse ao jornal espanhol AS que está assistindo jogos de outras seleções e percebeu a dificuldade de algumas equipes. “O jogo que vejo na Espanha, sinceramente, não vejo em outras seleções”, afirmou Rodri, completando que o time está no caminho certo.



Para o jogador, o que diferencia a seleção espanhola das outras é o poder coletivo. Na vitória por 7 a 0 contra a Costa Rica, La Roja, como a Espanha é conhecida, trocou mais de 1.000 passes.



“Há equipes com grandes individualidades, não há como negar, talvez tirem os jogos por estas circunstâncias, mas a nível coletivo não vejo ninguém como nós”, acrescentou ele.



Principal concorrente na Copa do Mundo 2022



Nem Brasil nem França, o principal concorrente da seleção espanhola na Copa é a Alemanha, segundo Rodri, titular da Espanha e do Manchester City.

O espanhol disse que os alemães são os que mais se aproximam do poder coletivo da Espanha. “Já se viu que foi como um choque de trens. Se podemos competir contra a Alemanha e mostramos isso, podemos fazê-lo contra qualquer um”, afirmou ele.

A Espanha voltará a campo na quinta-feira, 1º, contra o Japão na última rodada da fase de grupos.



