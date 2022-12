Veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas; definição sai na sexta

A vitória do Brasil por 1 a 0 contra a Suíça garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final. O triunfo também manteve a Canarinho como uma das três seleções com 100% de aproveitamento na competição - França e Portugal são as outras duas.

Com início da terceira rodada, todos os confrontos das oitavas de final serão definidos até sexta-feira, 2. O Brasil só irá conhecer o seu adversário na na sexta.

Única seleção 100% no seu grupo, o Brasil só precisa de um empate contra Camarões na sexta para avançar de fase em primeiro na chave G.

Veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas de final



O chaveamento foi definido em abril deste ano, no sorteio da Copa do Mundo 2022. Caso avance em primeiro lugar em seu grupo, a seleção brasileira irá aguardar a definição do segundo colocado do grupo H - Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai.

Portugal, assim como o Brasil, segue 100% e só precisa de um empate para avançar como líder do grupo H. Desta forma, a segunda vaga do grupo H para as oitavas de final deve ficar entre Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Nas oitavas de final, o primeiro colocado do grupo G encara o segundo do H, enquanto o primeiro da chave H enfrenta o segundo do G.

Coreia do Sul



Para avançar na competição, a seleção coreana precisa ganhar de Portugal por dois gols ou mais de diferença e torcer por um empate no jogo entre Gana e Uruguai na última rodada.

Na hipótese de ganhar por apenas um gol de diferença, os "Tigres Asiáticos" precisam torcer por uma vitória do Uruguai por até dois gols de diferença contra a Gana.

Gana

Atual segunda colocada do grupo, os ganeses travam um confronto direto com os uruguaios na última rodada. Com uma vitória, Gana já se classifica sem depender de ninguém.

Em caso de empate, os “Estrelas Negras” precisam torcer para que a Coreia do Sul não ganhe de Portugal e, se ganhar, que seja por apenas um gol de diferença.

Uruguai

A seleção azul celeste vai para o jogo de "vida ou morte" contra Gana na última rodada. Precisando vencer, a seleção uruguaia também tem que torcer por uma derrota da Coreia do Sul.

Uma vitória da seleção coreana obriga o Uruguai a vencer por mais de dois gols de diferença se quiser avançar na competição.

Como a última rodada determinará o destino de cada seleção, os jogos de cada grupo acontecerão simultaneamente. O grupo G (Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça) jogará na sexta-feira, 2, às 16 horas. Já o grupo H (Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai), de onde sairá o adversário da seleção brasileira, jogará no mesmo dia, às 12 horas.



