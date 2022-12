A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 teve um nome: Richarlison. O camisa 9 da seleção marcou os dois gols da vitória verde e amarela sobre a Sérvia por 2 a 0. O desempenho rendeu não só elogios da torcida, mas também um “up” nas redes sociais do jogador.

No instagram, após o jogo contra a Sérvia, Richarlison já ganhou 4 milhões de seguidores. Antes da partida, o atleta contabilizava 7,5 milhões de seguidores na rede social. Na manhã desta sexta-feira, 25, o número já chega a 11,5 milhões.

Atacante aproveitou para movimentar redes sociais

Após o jogo, o atleta aproveitou o momento para interagir com os seguidores. Em postagem, o camisa 9 compartilhou uma foto do seu segundo gol.

O atacante ainda relembrou um gol feito em treino parecido com o golaço do jogo de ontem. "Como diria o poeta: treino é treino; jogo é jogo!", escreveu Richarlison.







