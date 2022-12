Camarões afasta goleiro titular horas antes do jogo contra a Sérvia pela Copa

Horas antes de entrar em campo para enfrentar a Sérvia, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo, a seleção de Camarões decidiu afastar o goleiro André Onana por motivos disciplinares. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

O arqueiro de 26 anos foi titular na derrota de 1 a 0 para a Suíça, na última quinta-feira. Para a partida desta segunda-feira, Onana nem sequer foi relacionado. O escolhido para assumir a vaga foi Devis Epassy. No banco de reservas está Brady Ngapandouetnbu.

André Onana é goleiro da Inter de Milão. Ele atuou em 13 das 21 partidas do clube italiano na atual temporada. Pela seleção camaronesa, o atleta soma 34 partidas e foi titular durante a Copa Africana de Nações, torneio que terminou com os Leões Indomáveis na terceira colocação.

Camarões enfrenta a Sérvia a partir das 7 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo do Catar. Já na sexta-feira, às 16 horas, os africanos enfrentam a Seleção Brasileira.

No momento, a seleção camaronesa está na terceira colocação da chave, com zero pontos.