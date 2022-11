Nova zebra: Marrocos surpreende e bate a Bélgica por 2 a 0 pela Copa do Mundo

Com gols de Sabiri e Aboukhlal, marroquinos surpreendem belgas e assume a primeira posição da chave, com quatro pontos

Após estrear com um empate por 0 a 0 contra a Croácia, Marrocos surpreendeu a Bélgica no estádio Al Thumama e fez valer mais uma zebra nesta Copa do Mundo. O time saiu vitorioso no duelo deste domingo, 27, por 2 a 0, pela segunda rodada do grupo F da competição. O triunfo, com gols de Sabiri e Aboukhlal na etapa final, marcou os primeiros três pontos do time no Mundial do Catar.

Com a derrota, a seleção belga desperdiçou a chance de garantir classificação às oitavas de final do campeonato. A equipe, agora, é a segunda colocada do grupo, com três pontos, atrás do líder Marrocos, com quatro. Croácia e Canadá se enfrentam ainda neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, e podem embolar o grupo.

O time africano, por sua vez, ficou perto de ir ao mata-mata da Copa pela segunda vez na sua história. Caso o feito se concretize, igualaria a melhor campanha do país no torneio, obtida em 1986. Além disso, a vitória deste domingo foi apenas a terceira da seleção em seis Mundiais disputados.

A partida também marcou a estreia do atacante Romelu Lukaku na Copa do Catar. O jogador, que chegou lesionado à competição, ficou de fora no primeiro jogo da Bélgica e esteve no banco de reservas neste domingo. Ele, que é o artilheiro belga na história da seleção (68), no ciclo pós-2018 (28) e em Copas do Mundo (5), entrou durante o segundo tempo do confronto, mas não conseguiu balançar as redes.

Marrocos e Bélgica irão definir sua vida no torneio nesta quinta-feira, 1º, ao meio-dia (de Brasília). Belgas encaram o time da Croácia, no estádio Ahmad Bin Ali, enquanto os marroquinos duelam contra Canadá, no Al Thumama.

O jogo

O primeiro tempo foi morno, de pouca inspiração e muito expiração. Ambas as equipes correram e brigaram, mas produziram pouquíssimas chances de gol. A primeira foi surgir só aos 18 minutos, quando o ala Meunier ficou livre para finalizar de fora da área, arriscou, mas Munir defendeu.

O time de Marrocos respondeu na sequência, aos 20. O atacante Zyech finalizou de fora da área, mas mandou por cima. Com 32 no relógio, Meunier teve nova oportunidade e desta vez optou por cruzar rasteiro, mas o passe parou nas mãos de Munir. Dois minutos depois, Hakimi invadiu a área belga e chutou com perigo.

A seleção marroquina chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado. Zyech cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e entrou. No entanto, o VAR viu interferência do zagueiro Saiss, que estava em posição de impedimento.

A etapa final começou movimentada e contou com uma grande chance de gol marroquina logo aos 11 minutos. Boufal avançou pela esquerda, bateu cruzado e viu a bola passar raspando a trave de Courtois. A equipe de Marrocos pressionou a Bélgica e assustou os adversários em dois cruzamentos, aos 18 minutos, mas a defesa afastou as jogadas.

Mertens desafogou para a seleção belga aos 20 minutos, em boa finalização de fora da área espalmada pelo goleiro. No entanto, aos 27, Marrocos enfim abriu o marcador. Sabiri, que havia acabado de entrar no jogo, surpreendeu e cobrou uma falta próxima à marca do escanteio direto ao gol, e Courtois não conseguiu evitar.

