Gol da vitória de Costa Rica saiu em primeiro chute ao gol da seleção na Copa

A partida entre Japão e Costa Rica, pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo, se caminhava para um empate, mas um gol dos costarriquenhos nos minutos finais mudou o destino do jogo. Assim, a seleção venceu por 1 a 0 e garantiu sua primeira vitória na competição.

O gol marcado pela equipe foi de Keysher Fuller. O tento não só deu um triunfo épico para o time, como também conta com uma curiosidade: foi o primeiro chute no alvo da Costa Rica nesta edição do Mundial.

Na estreia, os costarriquenhos decepcionaram e foram atropelados pela Espanha, perdendo de 7 a 0. Na ocasião, sequer incomodaram a meta defendida por Unai Simón. Neste domingo, 27, até os 36 minutos da segunda etapa, a situação permanecia a mesma.

A Costa Rica encerra sua participação na fase de grupos do Mundial ainda sonhando com uma vaga na fase de mata-mata. O próximo duelo será contra a Alemanha, quinta-feira, 1º, às 16 horas, no estádio Al Bayt.

